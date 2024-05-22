Генералы и военкоры не верят в виновность экс-командующего Попова

Генералы и военкоры не верят в виновность экс-командующего Попова
Иван Попов. Фото: соцсети
Мужчину подозревают в хищениях на крупную сумму

Бывший командующий 58-й армией ЮВО Иван Попов был арестован из-за подозрений в хищениях. Сторона обвинения утверждает, что генерал продал около двух тысяч тонн металлоконструкций, которые должны были использоваться при строительстве укреплений в Запорожье. Нанесенный им ущерб оценивается в 100 млн рублей. Его заключили под стражу на два месяца.

Адвокаты настаивают, что Попов не виновен в хищении. Аналогичного мнения о нем придерживаются его коллеги, знакомые и военкоры. Они утверждают, что знают военного исключительно как честного и порядочного "служаку". 

Солдаты, которыми руководил командующий, говорят, что он не стал бы воровать у своих же – генерал воевал наравне с простыми рядовыми, и такой человек, по их мнению, не способен на подлость.

Бывший главком Сухопутных войск России Владимир Болдырев придерживается аналогичной точки зрения. Он знаком с Поповым достаточно давно и называет его умелым, способным и грамотным командиром.

"Он не способен на подобное, тем более в то время, когда был такой тяжелый момент. Там просто не до того было!" – возмутился генерал.

Генерал-лейтенант Виктор Соболев тоже не верит в виновность Попова. По его словам, при возведении линии обороны не используют металлоконструкции, поэтому и доступа к ним у обвиняемого, вероятно, не было. 

Военкор Александр Сладков тоже говорит, что генерал никогда не был меркантильным. И по его словам, существует вариант, что военному простят "безжалостную правду" о положении российских войск, которые он в прошлом году донес до Генштаба.

Задержание Ивана Попова произошло на фоне громких разбирательств в Минобороны. До этого были арестованы заместитель главы ведомства Тимур Иванов, кадровик Сергей Кузнецов. Их подозревают в коррупции.

Источник: НСН
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