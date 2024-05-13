Журналист Зарубин опубликовал слова Шойгу перед отставкой правительства

Министр подвел итоги последних лет работы

В Сети появились кадры с Сергеем Шойгу, снятые 6 мая – это был заключительный день работы прежнего правительства перед отставкой накануне инаугурации Владимира Путина. В этот же день министр был снят со своей должности и назначен на пост секретаря Совбеза РФ.

На видео, опубликованном журналистом Павлом Зарубиным, Шойгу подводит итоги работы правительства и отмечает, что президент высоко оценил труды глав различных министерств.

"Он неоднократно повторил, что мы добились результатов. Результатов в сложнейших, тяжелейших условиях. Как он говорил, сначала была пандемия, потом и те беспрецедентные санкции", – заявил бывший глава Минобороны.

Также Шойгу отметил, что понятие “беспрецедентные” довольно мягкое для определения того уровня давления, которое было оказано на страну со стороны Запада в последнее время.

"Что-то уже пройдено, что-то предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет", – подытожил он.

Напомним, пост нового главы Минобороны РФ занял бывший вице-президент Андрей Белоусов. Ранее "Утро.ру" рассказывало, как за рубежом отреагировали на кадровые перестановки в российском правительстве.