Философ Дугин прокомментировал планы назначить Белоусова министром обороны

Отставка Шойгу произвела широкий резонанс

Накануне российский лидер Владимир Путин объявил о решении освободить от должности министра обороны Сергея Шойгу. Одновременно с этим президент России сообщил, что рекомендует на высокий пост бывшего вице-премьера нашей страны, экономиста Андрея Белоусова. С комментарием по этому поводу выступил знаменитый российский общественник и политический деятель Александр Дугин.



Известный философ подчеркнул, что будет очень рад увидеть Белоусова на посту главы Минобороны. Специалист уверен, что такая кадровая перестановка "принципиально все изменит". Дугин заявил, что Андрей Белоусов является приближенным человеком Владимира Путина, он имеет успешный опыт управления стратегией промышленности и экономики, а также является выдающимся интеллектуалом и патриотом.

Дугин добавил, что сегодня главной задачей нашей страны является наведение порядка в снабжении, поставках, а также обеспечение быстрого реагирования на потребности бойцов российской армии. По мнению философа, Белоусов – именно тот человек, который покажет отличные результаты в этой сфере.

"Назначение Белоусова, это, на мой взгляд, то, что по большому счету и составляло интригу всех этих назначений, потому что это действительно вектор к тому Правительству Победы, о котором мы мечтали, на которое мы надеялись", – подчеркнул философ.



Ранее "Утро.ру" публиковало реакцию на отставку Сергея Шойгу в России и за рубежом.