Бывший глава Пентагона Эспер счел назначение Белоусова интересным и важным шагом

Владимир Путин обозначил, кого видит на высокой должности

Накануне, 12 мая, стало известно об отставке Сергея Шойгу. Пост руководителя Министерства обороны России он занимал 12 лет. На его место российский лидер Владимир Путин предложил поставить бывшего вице-премьера России, экономиста Андрея Белоусова. По этому поводу уже высказались в США.

Своим мнением о важных кадровых перестановках поделился бывший руководитель Пентагона Марк Эспер. Как известно, вашингтонская администрация, а также американские эксперты всех уровней внимательно следят за тем, что происходит в нашей стране. Разумеется, отставка министра обороны привлекла всеобщее внимание.

Марк Эспер сделал заявление о Белоусове. По мнению опытного эксперта, такое решение главы России Владимира Путина говорит о том, что наша страна собирается переориентироваться на военную экономику. Соответствующие перемены необходимы для того, чтобы улучшить эффективность российской армии.

"Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг", – поделился своим мнением бывший руководитель американского Минобороны.

Отметим, новость об отставке Сергея Шойгу получила очень широкий резонанс. Российские и западные издания разместили информацию об этом событии на первых полосах. Ранее мы рассказывали, что о кадровых перестановках говорят в России и за рубежом.