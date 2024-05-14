Ъ: кадровику Минобороны вменяют взятки на 30,5 млн руб за госконтракты

Ранее чиновник был отправлен в СИЗО

Начальник управления кадрами Минобороны России Юрий Кузнецов подозревается в получении взятки на общую сумму в 30,5 млн рублей. Столько, по версии следствия, ему заплатил краснодарский предприниматель Лев Мартиросян, сообщает "Коммерсантъ".

Основная договоренность между мужчинами состояла в том, что за указанную сумму бизнесмен получит содействие в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг, общая стоимость которых составляет 372 млн рублей.

Следствие утверждает, что коррупционная схема заключалась в том, что Мартиросян приобрел землю, которую оформил на супругу Кузнецова и построил на ней дом. Общая площадь жилья составляет не менее одной тысячи квадратных метров. Дело генерала-лейтенанта находится на рассмотрении в том же подразделении ГСУ СКР, что и Тимура Иванова, бывшего замминистра обороны. Однако формальной связи между двумя производстами нет.

Аресты служащих ведомства начались накануне замены главы Минобороны РФ. Президент Владимир Путин принял решение убрать Сергея Шойгу и поставить на его место вице-премьера Андрея Белоусова. Основной целью министра станет интергация военной экономики и экономики страны.