Белоусов пообещал отдать жизнь для решения поставленных задач

Он отметил, что вранье для него является недопустимым

Предложенный Владимиром Путиным в качестве нового министра обороны Андрей Белоусов выступил в Совфеде РФ, обозначив главные векторы своей предстоящей работы. Он отметил, что сейчас все вопросы ведомства являются первоочередными, поскольку проходит спецоперация.

Белоусов отметил, что намеревается заняться комплектованием Вооруженных сил, отдельно подчеркнув, что речи о подготовке к мобилизации не идет. Он также намеревается обратить внимание на оснащение российских группировок вооружением и обеспечить своевременные выплаты денежного довольствия.

Будущий министр планирует повысить эффективность выполнения гособоронзаказа и усилить контроль за ценообразованием в рамках ГОЗ. По его мнению, все отрасли страны должны работать на достижение победы.

Белоусов займется интеграцией экономики ВС в экономическую систему страны. Он отметил, что полностью осознает всю степень ответственности, которую возлагает на него новая должность.

"Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач", – пообещал он россиянам.

Также он заявил, что придерживается в своей работе фундаментального принципа "ошибаться можно, врать нельзя".

Ранее священник, крестивший Белоусова, рассказал, каким чиновник является в жизни.