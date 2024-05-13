Крестивший Белоусова священник рассказал о личных качествах министра

Священник раскрыл правду о политике

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов является глубоко верующим человеком. Этот неожиданный факт из его личной жизни раскрыл священник Леонид Царевский, который крестил чиновника в 2007 году.

По его словам, в православие Белоусова привел его младший брат – на тот момент Андрей Рэмович занимал пост заместителя главы Минэкономразвития.

Ходили слухи, что политик даже служил алтарником в одном из храмов Владимирской области, однако это не так. Священник рассказал, что иногда Белоусов и правда алтарничал, но полноценной службой это назвать нельзя. В остальном он много помогал храму и даже занимался строительством православной церкви.

Царевский утверждает, что знает нового министра обороны России исключительно с положительной стороны – как серьезного ученого-экономиста, патриота своей страны и хорошего христианина.

"Он человек честный и бескомпромиссный", – признался священнослужитель.

Кандидатуру Белоусова выдвинул на пост нового главы Минобороны Владимир Путин в минувшее воскресенье. Сергей Шойгу, который ранее занимал эту должность, стал секретарем Совбеза РФ.