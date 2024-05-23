В Сети появилось видео с похожим на Пригожина мужчиной в Чаде

Живого "Пригожина" заметили в Африке: кадры взорвали Интернет
Евгений Пригожин. Фото: соцсети
Слухи об инсценировке его гибели ходят давно

Telegram-канал Евгения Пригожина опубликовал новое видео, на котором были запечатлены кадры встречи представителей властей Чада и ЦАР. По сообщению, это произошло благодаря содействию бойцов группы "Вагнера". Однако сам инфоповод привлек меньше внимания, чем человек на видео, подозрительно похожий на Евгения Пригожина.

На кадрах он в составке глав группы идет по улице и машет рукой народу. Разглядеть лицо мужчины невозможно – оно либо замазано, либо фрагменты видео намеренно прерываются там, где можно увидеть примерные черты.

Кадр видео из соцсетей

Кадр видео из соцсетей

Кадры взорвали Интернет вскоре после публикации. Различные Telegram-каналы обратили на него внимание и отметили, что удивительным образом походка и манеры неизвестного очень напоминают Пригожина. По сообщению некоторых, видео является прямым намеком, что глава вагнеровцев на самом деле жив.

Слухи о том, что гибель Евгения Пригожина является инсценировкой, ходят с момента катастрофы. Дополнительно их подогревали закрытые похороны бизнесмена, о которых стало известно уже после проведенной церемонии. 

Недавно стало известно, что могилу Пригожина залили бетоном – вероятно, место готовят к возведению памятника на его день рождения.

Источник: News.ru

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