Генерал Попов показал пальцами знак V через клетку во время суда

Он настаивает, что невиновен

Генерал-майор Иван Попов, которого следствие обвиняет в хищениях и мошеничестве в крупном размере, во время заседания показал пальцами знак V через клетку. Вместе с этим военный улыбался на камеру. В суде в этот момент рассматривалась аппеляция о его аресте.

На слушании Попов эмоционально рассказывал, как 58-армии ВС РФ под его командованием удалось отразить атаку врага в Запорожской области, сорвав его попытки выйти к Азовскому морю, окружить херсонскую группировку и блокировать Крым. Это, по его словам, могло нанести болезненное поражение России.

При этом он не стал соглашаться со следствием, что его командование подразумевало хищение и воровство – Попов заявил, что следы преступлений никто из правоохранителей так и не представил.

"У меня ничего, кроме долгов и кредитов в банке сберегательном, нет за душой вообще", – сказал военный.

Поэтому он выразил мнение, что держать его под арестом – незаслуженная мера пресечения. Попов отметил, что не вылезал из окопов и построил устойчивую оборону российской армии. Однако суд оставил его в камере.

В виновность генерала не верят его сослуживцы. По их словам, командир дорожил личным составом и беспокоился о судьбе каждого, стараясь удовлетворить их боевые нужды. Они просят, что если Попов и был виновен в хищении, отправить его обратно к солдатам, поскольку Иван Попов является незаменимым кадром.