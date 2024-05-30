Участники СВО придумали справедливое наказание для генерала Попова

Участники СВО придумали справедливое наказание для генерала Попова
Иван Попов. Кадр видео SHOT
Ранее военного отправили под стражу из-за подозрений в хищении

Знакомые и бывшие сослуживцы не верят, что генерал Иван Попов мог совершить преступление против своих же. Его подозревают в хищении металлоконструкций более чем на 130 миллионов рублей. До этого он получил популярность, поскольку критиковал положение дел в армии.

Бойцы утверждают, что Попов был "настоящим боевым офицером". Он всегда проверял готовность солдат на позиции, следил за всем даже когда враг активно шел в наступление. При этом не относился к ребятам ниже по званию высокомерно. Сейчас никто из солдат не может про него и слова плохого сказать.

Генерал, по их словам, всегда лично занимался проблемами в подразделениях, поэтому благодаря нему парни получали все необходимое. Более того, командир старался минимизировать потери личного состава, поскольку трепетно относился к кадрам.

По их мнению, дело на Попова могли завести по ошибке – приняли типичный для военного времени бартер за хищение. Перед наступлением ВСУ на позициях было много ненужного стройматериала, который некуда деть. Вероятно, военный мог продать все, чтобы приобрести что-то более нужное для подразделений. Такая практика, говорят солдаты, в зоне СВО довольно распространена.

"Если он виновен, осудите его и верните на фронт. Толковых генералов не так много, чтобы их по тюрьмам раскидывать", – заключили солдаты.

После новости об уголовном деле в виновность Ивана Попова не поверили также генералы и военкоры, которые лично знали его по совместной службе или работе в зоне СВО.

Источник: Daily Storm
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