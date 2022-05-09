У православных не было времени на то, чтобы посидеть дома

Православная церковь отмечает 10 мая день Семена (Симеона). В этот день на Руси уже вовсю начиналась пахота, хотя для северных и центральных регионов она считалась ранней.

В народе говорили, что "рано паши – урожаи хороши". Однако спешить с посевом никто не собирался.

Традиции и обычаи

Хлеб сеяли только в теплую погоду и в теплую почву. Чтобы определить ее "готовность" для принятия, зерно клали землицу в обе руки, проверяя, насколько она хорошо прогрета. Говорили, что пора пахать, когда лес уже одет в листву.

Что нельзя делать в день Семена

До запашки полей, например, нельзя было петь, а пение у полей считалось грехом. По народному поверью, 10 мая весьма легко разругаться. И сам день считался конфликтным, поэтому все старались соблюдать предельную осторожность и аккуратность в выражениях – особенно при общении с близкими людьми.

Нельзя было приносить домой бездомных животных. Предки полагали, что это гарантирует несчастье.

Приметы