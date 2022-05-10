Каждый год в народе 11 мая отмечают день березового сока или Березосок. Православные в среду вспоминают мучеников Дада, Квинтилиана и апостолов Иасона и Сосипатра. Считалось, что праздник связан и со святым Максимом, поэтому этот день еще называли Максимовым.
Что нельзя делать в день Максима Березосока
Запрещалось пить березовый сок ради удовольствия – только в целебных целях. В противном случае человек мог серьезно заболеть.
С одиноких берез сок тоже не собирали. В народе считали, что в такие деревья вселяются души покойных и живут там.
Под запретом было чаепитие с медом, чтобы человеком не овладевали плохие мысли.
Не допускалось стричь волосы и ногти младенцам, иначе они могут потерять здоровье.
Ремонт в этот день сулил несчастья в доме, поэтому работы переносили на другой день.
Устраивать помолвку в этот день не разрешалось. Полагали, что такая семья скоро разрушится.
Что можно делать в день березового сока
Обязательно собирали березовый сок с деревьев, если день был солнечный и сухой. При дожде или тумане делать это не стоило, поскольку верили, что напиток может утратить целебные свойства. Нектар пили для лечения от болезней, умывались для красоты. Также было принято просить друг у друга прощения.
Приметы на 11 мая
Солнце всходит ясно – к хорошему и солнечному лету.
Теплая и звездная ночь в этот день сулила хороший урожай.
Звезды мерцают часто – жди дождя.
Ливень 11 мая говорил о хорошем урожае в будущем.
Если к этому моменту одуванчики только начали цветение, то лето будет засушливым.