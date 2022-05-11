Приметы на 12 мая: что нельзя делать в день Девяти целителей

Приметы на 12 мая: что нельзя делать в день Девяти целителей
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
продолжениеПриметы на 13 мая: что нельзя делать в день Якова Теплого
В этот день занимались сбором полезных трав

12 мая православные верующие вспоминают девять мучеников Кизических, проповедовавших в Кизике (ныне находится на терриории Турции) и принявших мученическую смерть за веру во Христа. Нетленные мощи святых почитаются как чудотворные, ими пользуются при болезнях и эпидемиях.

Традиции и обычаи

В основном традиции и обычаи связаны с амулетами и обрядами. Предки в этот день делали обереги и заговаривали их на здоровье, успех и богатство. Считалось, что они обладают особой силой.

Было принято собирать травы в лесах и на полях – считалось, что они обладают особыми целебными свойствами, способными придать сил человеку даже безнадежно больному.

Что нельзя делать в день Девяти целителей

Слабым, немощным и пожилым запрещалось проводить день дома. Вместо этого гуляли на свежем воздухе, так как считалось, что оставшиеся после зимы холод и сырость навлекали на дом и здоровье большие беды.

Нельзя некому завидовать, чтобы не навлечь на себя наказание святых из-за такого порочного чувства.

Приметы на 12 мая

  • Солнце светит целый день – скоро погода испортится
  • Сильный ветер – к сильному дождю
  • Яркий восход – к теплому лету.

новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей