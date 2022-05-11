В этот день занимались сбором полезных трав

12 мая православные верующие вспоминают девять мучеников Кизических, проповедовавших в Кизике (ныне находится на терриории Турции) и принявших мученическую смерть за веру во Христа. Нетленные мощи святых почитаются как чудотворные, ими пользуются при болезнях и эпидемиях.

Традиции и обычаи

В основном традиции и обычаи связаны с амулетами и обрядами. Предки в этот день делали обереги и заговаривали их на здоровье, успех и богатство. Считалось, что они обладают особой силой.

Было принято собирать травы в лесах и на полях – считалось, что они обладают особыми целебными свойствами, способными придать сил человеку даже безнадежно больному.

Что нельзя делать в день Девяти целителей

Слабым, немощным и пожилым запрещалось проводить день дома. Вместо этого гуляли на свежем воздухе, так как считалось, что оставшиеся после зимы холод и сырость навлекали на дом и здоровье большие беды.

Нельзя некому завидовать, чтобы не навлечь на себя наказание святых из-за такого порочного чувства.

Приметы на 12 мая