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13 мая православные отдают дань памяти святому Иакову Зеведееву, этот человек был приближенным Иисуса Христа и учился у него. Наши предки называли эту дату днем Якова Теплого и особое внимание уделяли состоянию небосвода. Безоблачное небо обещало отличное, урожайное лето.
Что нельзя делать 13 мая
На Руси старались отказываться от свадебных торжеств на Якова. В целом май – не самое подходящее время для замужества. Считалось, что заключенные в этот период браки будут несчастными.
Кроме того, наши предки верили, что отправляться в далекую дорогу 13 мая – к беде. На Руси считали, что такая поездка закончится катастрофой. На чужбине можно подхватить опасную инфекцию, которая распространиться в родном доме после возвращения.
Также не рекомендуется затевать ремонт и решаться на крупные траты денежных средств. Такие начинания обернутся катастрофой.
А еще не стоит забывать, что в этом мае 13-е число выпадает на пятницу. Известно, что пятница, 13-е таит в себе опасности. В эту дату нужно быть максимально внимательными и не гневить судьбу. В то же время любители гаданий могут узнать свое будущее.
Приметы на 13 мая
Покрывшаяся зеленью береза сулит приход настоящего лета.
Скрытые за тучами звезды говорят о скором наступлении дождливого периода.
Задул к вечеру приятный теплый ветер, лето будет урожайным и знойным.
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