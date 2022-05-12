Приметы на 13 мая: что нельзя делать в день Якова Теплого

Приметы на 13 мая: что нельзя делать в день Якова Теплого
Фото: www.pixabay.com
продолжениеПриметы на 14 мая: что нельзя делать на Еремея Запашника
В эту дату возможны несчастные происшествия

13 мая православные отдают дань памяти святому Иакову Зеведееву, этот человек был приближенным Иисуса Христа и учился у него. Наши предки называли эту дату днем Якова Теплого и особое внимание уделяли состоянию небосвода. Безоблачное небо обещало отличное, урожайное лето.

Что нельзя делать 13 мая

На Руси старались отказываться от свадебных торжеств на Якова. В целом май – не самое подходящее время для замужества. Считалось, что заключенные в этот период браки будут несчастными.

Кроме того, наши предки верили, что отправляться в далекую дорогу 13 мая – к беде. На Руси считали, что такая поездка закончится катастрофой. На чужбине можно подхватить опасную инфекцию, которая распространиться в родном доме после возвращения.

Также не рекомендуется затевать ремонт и решаться на крупные траты денежных средств. Такие начинания обернутся катастрофой.

А еще не стоит забывать, что в этом мае 13-е число выпадает на пятницу. Известно, что пятница, 13-е таит в себе опасности. В эту дату нужно быть максимально внимательными и не гневить судьбу. В то же время любители гаданий могут узнать свое будущее.

Приметы на 13 мая

Покрывшаяся зеленью береза сулит приход настоящего лета.

Скрытые за тучами звезды говорят о скором наступлении дождливого периода.

Задул к вечеру приятный теплый ветер, лето будет урожайным и знойным.

новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей