Приметы на 14 мая: что нельзя делать на Еремея Запашника

Приметы на 14 мая: что нельзя делать на Еремея Запашника
Фото: www.pixabay.com
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Стоит воздержаться от излишней щедрости

14 мая православная церковь чтит память пророка Иеремии. Эта дата является важным церковным праздником.

Традиции и обычаи

На Руси этот день получил название Еремея Запашника. Дело в том, что примерно с начала мая наши предки начинали активно вспахивать и засевать поля. Период считался одним из самых сложных, так как всем приходилось много работать. Поддержку в этом нелегком деле просили у святого Иеремии, которого по-простому называли Еремей Запашник.

Что нельзя делать 14 мая

В эту дату нужно быть особенно внимательным к финансам. Нельзя раздавать деньги в долг, иначе на протяжении всего года у вас будут выпрашивать материальные подачки. Также стоит воздержаться от инвестирования и кредитования.

Дата считается днем активного труда, так что отслеживать бока на диване – плохая идея. Нужно обязательно чем-то себя занять, иначе весь год будет длиться черная полоса.

А еще наши предки верили, что на Еремея нужно воздержаться от походов на рыбалку и исключить рыбные блюда из меню обеденного стола. В противном случае, согласно поверьям, можно онеметь.

Приметы на 14 мая

Лунная ночь обещает скорые заморозки.

Собака на прогулке начала рыть землю и пытается пообедать травой – скоро будет дождь.

Громкий лай домашних питомцев вечером обещает дурные вести.

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