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14 мая православная церковь чтит память пророка Иеремии. Эта дата является важным церковным праздником.
На Руси этот день получил название Еремея Запашника. Дело в том, что примерно с начала мая наши предки начинали активно вспахивать и засевать поля. Период считался одним из самых сложных, так как всем приходилось много работать. Поддержку в этом нелегком деле просили у святого Иеремии, которого по-простому называли Еремей Запашник.
В эту дату нужно быть особенно внимательным к финансам. Нельзя раздавать деньги в долг, иначе на протяжении всего года у вас будут выпрашивать материальные подачки. Также стоит воздержаться от инвестирования и кредитования.
Дата считается днем активного труда, так что отслеживать бока на диване – плохая идея. Нужно обязательно чем-то себя занять, иначе весь год будет длиться черная полоса.
А еще наши предки верили, что на Еремея нужно воздержаться от походов на рыбалку и исключить рыбные блюда из меню обеденного стола. В противном случае, согласно поверьям, можно онеметь.
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