Ругаться с близкими было недопустимо

Православные чтут 15 мая память первых русских святых – князей Бориса и Глеба. Они были убиты своим братом, а позже их нарекли мучениками. В народе этот день получил названия Борисов день и Соловьиный праздник.

Что нельзя делать в день Бориса и Глеба

Считалось, что 15 мая ни при каких условиях нельзя ссориться с родными. Полагали, что это может привести к большим неудачам в будущем.

Уборка в доме была нежелательной. Однако если избежать этого не выходило, то полы мыли от входа в дом к центру, чтобы не спугнуть удачу.

В этот день было принято устраивать ярмарки. Торговцев, которые накручивают цены, могли наказать, поэтому все старались этого избегать.

Тратить все средства было нельзя, чтобы сохранить приток денег на будущее.

После заката солнца день считать запрещалось.

Что можно делать на Бориса и Глеба

По окончанию ярмарки устраивали пышные застолья и делились едой с нуждающимися.

Было принято задабривать домового с помощью миски с молоком и кашей.

Все наличные деньги считали до захода солнца, а после раскладывали по тайникам.

Приметы на 15 мая