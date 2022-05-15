В эту дату православная церковь вспоминает святых Тимофея и Марфу

16 мая является важным днем для православных людей. В эту дату чтут память молодых супругов Тимофея и Марфы. Истовых христиан распяли за их отказ отвернуться от Иисуса Христа. Влюбленные пробыли в браке всего 20 дней, после чего были казнены.



Традиции и обычаи

На Руси эту дату называли днем зеленых щей и Мавры Рассадницы. 16 мая наши предки начинали активно сажать рассаду, в первую очередь, капусты и огурцов. Также в этот период начинался посев семян овощей. Для того чтобы урожай был богатым, грядки окропляли святой водой.

Что нельзя делать 16 мая

В эту дату нужно внимательно обращаться с молоком. Если пролить целебный напиток, можно обеспечить себе целый год неприятностей. Также 16 мая стоит воздержаться от приготовления молочных блюд.

А еще на Руси верили, что на Мавру нельзя пускать мужчин на огород, иначе весь урожай погибнет. Также воспрещается ремонтировать жилище и начинать строительство дома.

Кроме того, стоит воздержаться от крупных покупок. Дурной приметой является приобретение носовых платков. Купленные 16 мая предметы гигиены могут накликать беду, вплоть до смерти близкого человека.

Приметы

Громко распелись соловьи – растения будут цвести буйным цветом.

Цветение черемухи сулит похолодание на ближайшие дни.

Хорошая погода обещает богатый урожай огурцов.