Приметы на 17 мая: что нельзя делать в день Пелагеи Заступницы

Приметы на 17 мая: что нельзя делать в день Пелагеи Заступницы
Фото: pixabay.com
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Птиц обижать запрещалось

Православные чтут 17 мая память Пелагии Тарсийской – в народе этот праздник также называют днем Пелагеи Заступницы или День баклушников. Святая, согласно поверью, обладала невероятной красотой и была верна христианству – за это она и погибла.

Что нельзя делать в День Баклушников

  • Запрещалось обижать птиц – как диких, так и домашних. Было принято их хорошо поить и кормить, чтобы не накликать на себя беду. Есть блюда с птицей тоже не рекомендовалось.
  • Сплетничать и пускать слухи было недопустимо. Наказывалась и любая ложь в отношении другого человека – в будущем с ним могла случиться беда. 
  • Дарить подарки в этот день не разрешалось. В особенности это касалось веников, жемчуга, лопат, зеркал, икон и котят. 
  • Нельзя было отказывать в помощи нуждающимся.

Что можно делать в день Пелагеи Заступницы

Единственный допустимый подарок в этот день – деревянная ложка. Считали, что она приносит в дом достаток и радость.

В этот день было принято защищать посадки в огороде от нечистой силы. На грядке размещали горшок с трещинами – дно должно смотреть в небо, а внутрь клали крапиву.

Приметы на 17 мая

  • Воробьи сбиваются в стаи – будет сильный ветер.
  • Если солнце в этот день бледное, то плохая погода продлится еще несколько дней.
  • Обильное появление майских жуков сулит засуху. 
  • Дождь в этот день говорит о хорошем урожае. 
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