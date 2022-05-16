Птиц обижать запрещалось

Православные чтут 17 мая память Пелагии Тарсийской – в народе этот праздник также называют днем Пелагеи Заступницы или День баклушников. Святая, согласно поверью, обладала невероятной красотой и была верна христианству – за это она и погибла.

Что нельзя делать в День Баклушников

Запрещалось обижать птиц – как диких, так и домашних. Было принято их хорошо поить и кормить, чтобы не накликать на себя беду. Есть блюда с птицей тоже не рекомендовалось.

Сплетничать и пускать слухи было недопустимо. Наказывалась и любая ложь в отношении другого человека – в будущем с ним могла случиться беда.

Дарить подарки в этот день не разрешалось. В особенности это касалось веников, жемчуга, лопат, зеркал, икон и котят.

Нельзя было отказывать в помощи нуждающимся.

Что можно делать в день Пелагеи Заступницы

Единственный допустимый подарок в этот день – деревянная ложка. Считали, что она приносит в дом достаток и радость.

В этот день было принято защищать посадки в огороде от нечистой силы. На грядке размещали горшок с трещинами – дно должно смотреть в небо, а внутрь клали крапиву.

Приметы на 17 мая