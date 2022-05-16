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Православные чтут 17 мая память Пелагии Тарсийской – в народе этот праздник также называют днем Пелагеи Заступницы или День баклушников. Святая, согласно поверью, обладала невероятной красотой и была верна христианству – за это она и погибла.
Единственный допустимый подарок в этот день – деревянная ложка. Считали, что она приносит в дом достаток и радость.
В этот день было принято защищать посадки в огороде от нечистой силы. На грядке размещали горшок с трещинами – дно должно смотреть в небо, а внутрь клали крапиву.
О планах Пекина разузнали американские журналисты