Православные в этот день вспоминаю мученицу Ирину (Арину) Македонскую. Будучи юной девушкой она отреклась от язычества в пользу христианства, пообещав хранить верность Иисусу. В народе день получил название Арины Капустницы и Рассадницы.
Что можно делать 18 мая
В этот день было принято высаживать рассаду капусты – работать на огороде разрешалось только женщинам.
Рядом с грядками сеяли крапиву, которая отгоняет нечисть от урожая.
Что нельзя делать 18 мая
Женщинам перед огородными работами запрещалось есть.
Оставлять грязную посуду на следующий день было недопустимо – полагали, что так в доме могут поселиться злые силы.
Запрещалось переходить через поваленные деревья – верили, что так высшие силы охраняют людей от дурного.
Замужнис женщинам запрещалось наведываться к вдовам, чтобы не накликать беду на своего супруга.
Приметы на 18 мая
Гусь решил помыться в сухом месте, то жди холодов. Если выбрал воду, то погода будет теплеть.
Если в этом году хвощ в полях уродился, то урожай овса будет хороший.