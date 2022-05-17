Приметы на 18 мая: что нельзя делать в день Арины Капустницы

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В этот день было принято работать в огороде

Православные в этот день вспоминаю мученицу Ирину (Арину) Македонскую. Будучи юной девушкой она отреклась от язычества в пользу христианства, пообещав хранить верность Иисусу. В народе день получил название Арины Капустницы и Рассадницы. Что можно делать 18 мая В этот день было принято высаживать рассаду капусты – работать на огороде разрешалось только женщинам.

Рядом с грядками сеяли крапиву, которая отгоняет нечисть от урожая. Что нельзя делать 18 мая Женщинам перед огородными работами запрещалось есть.

Оставлять грязную посуду на следующий день было недопустимо – полагали, что так в доме могут поселиться злые силы.

Запрещалось переходить через поваленные деревья – верили, что так высшие силы охраняют людей от дурного.

Замужнис женщинам запрещалось наведываться к вдовам, чтобы не накликать беду на своего супруга. Приметы на 18 мая Гусь решил помыться в сухом месте, то жди холодов. Если выбрал воду, то погода будет теплеть.

Если в этом году хвощ в полях уродился, то урожай овса будет хороший.

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