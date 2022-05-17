Приметы на 18 мая: что нельзя делать в день Арины Капустницы

Приметы на 18 мая: что нельзя делать в день Арины Капустницы
Фото: pixabay.com
продолжениеПриметы на 19 мая: что нельзя делать в день Иова Многострадального
В этот день было принято работать в огороде

Православные в этот день вспоминаю мученицу Ирину (Арину) Македонскую. Будучи юной девушкой она отреклась от язычества в пользу христианства, пообещав хранить верность Иисусу. В народе день получил название Арины Капустницы и Рассадницы.

Что можно делать 18 мая

  • В этот день было принято высаживать рассаду капусты – работать на огороде разрешалось только женщинам.
  • Рядом с грядками сеяли крапиву, которая отгоняет нечисть от урожая.

Что нельзя делать 18 мая

  • Женщинам перед огородными работами запрещалось есть.
  • Оставлять грязную посуду на следующий день было недопустимо – полагали, что так в доме могут поселиться злые силы. 
  • Запрещалось переходить через поваленные деревья – верили, что так высшие силы охраняют людей от дурного.
  • Замужнис женщинам запрещалось наведываться к вдовам, чтобы не накликать беду на своего супруга.

Приметы на 18 мая

  • Гусь решил помыться в сухом месте, то жди холодов. Если выбрал воду, то погода будет теплеть.
  • Если в этом году хвощ в полях уродился, то урожай овса будет хороший.
  • Дождливая погода сулит хороший урожай хлебов. 
  • Кошка траву ест – будет дождь.
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей