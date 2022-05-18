Особенными силами в эту дату обладает роса, считали на Руси

19 мая православная церковь чтит Иова Многострадального, которого почитают как образца истинной веры, терпения и настоящей праведности. За непреклонность в вере Господь даровал ему множество великих благ.

Как гласит предание, Сатана заприметил семейство святого и решил обратиться к Богу с заверениями в том, что сила правдености Иова в том, что тот оделен земным счастьем. Пользуясь дозволением Небес испытать того на веру, Сатана отнял у того все, чем дорожить, однако Иов не растерял ни праведности, ни веры.

Традиции и обычаи

Прозвали святого в простонародье Горошником, хотя сеяли горох на две недели раньше. И поговаривали, что работать нужно уже на "белые горохи".

На столе в этот день бобовые лежали даже у бедных крестьян. А еще по утренней росе в этот день предсказывали, каким будет урожай огурцов. Роса считалась крайне полезной для всякого растения, в том числе и для всего растущего на огородных рядах.

Что нельзя делать в день Иова Многострадального

Нельзя лишний раз топтаться по траве, на которой роса, и смахивать ее без всякой цели. Оскорбительное отношение к траве недопустимо.

Приметы на 19 мая