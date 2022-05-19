В это время у крестьян продолжался сев

20 православная церковь отмечает память преподобного Нила Сорского, происходившего из боярского рода Майковых. Иночестве принял он в обители Кирилла Белозерского, где постоянно обращался за советами к старцам.

Нил постоянного путешествовал по Востоку, изучая монашество в Палестине и на Афоне. После возвращения на Русь поставил в Вологодчине келью с часовней, и вскоре возникла там обитель. Иноки питались лишь трудами рук своих, милостыню принимали лишь в крайней нужде и избегали роскоши, владеть вотчинами не могли.

Традиции и обычаи

В этот день продолжался сев, однако считали, что при посадках нужно ориентироваться на Луну и погоду. Лошадей прогоняли по речной воде, чтобы у тех была сила. А еще считалось, что восточный и западный ветер лучше всего подходят для посадки.

Что нельзя делать в день Нила Сорского

Под запретом ложь, лицемерие, лесть и слухи со сплетнями. Вранье приводит к проблемам и неурядицам, которые меняют жизнь человека к худшему.

Приметы на 20 мая