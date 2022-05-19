Приметы на 20 мая: что нельзя делать в день Нила Сорского

Приметы на 20 мая: что нельзя делать в день Нила Сорского
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
продолжениеПриметы на 21 мая: что нельзя делать в день Арсения Пшеничника
В это время у крестьян продолжался сев

20 православная церковь отмечает память преподобного Нила Сорского, происходившего из боярского рода Майковых. Иночестве принял он в обители Кирилла Белозерского, где постоянно обращался за советами к старцам.

Нил постоянного путешествовал по Востоку, изучая монашество в Палестине и на Афоне. После возвращения на Русь поставил в Вологодчине келью с часовней, и вскоре возникла там обитель. Иноки питались лишь трудами рук своих, милостыню принимали лишь в крайней нужде и избегали роскоши, владеть вотчинами не могли.

Традиции и обычаи

В этот день продолжался сев, однако считали, что при посадках нужно ориентироваться на Луну и погоду. Лошадей прогоняли по речной воде, чтобы у тех была сила. А еще считалось, что восточный и западный ветер лучше всего подходят для посадки.

Что нельзя делать в день Нила Сорского

Под запретом ложь, лицемерие, лесть и слухи со сплетнями. Вранье приводит к проблемам и неурядицам, которые меняют жизнь человека к худшему.

Приметы на 20 мая

  • Сеять на молодую Луну – урожай будет богатым 
  • Сеять в новолуние – урожай поест червь.
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей