Приметы на 21 мая: что нельзя делать в день Арсения Пшеничника

Приметы на 21 мая: что нельзя делать в день Арсения Пшеничника
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Главной заботой крестьян в этот день был посев пшеницы

21 мая православная церковь вспоминает Арсения Пшеничника, когда нужно было позаботиться о посеве пшеницы. В одних местах поля лишь готовили под пашню, в других уже наступала пора сева.

Традиции и обычаи

И нищие, и странники в этот день кланялись пахотной полосе и заходили в крестьянские дома. Хозяева угощали тех пшеничным пирогом, а в ответ те желали им доброго всхода. 

Верили, что обилие пшеничных пирогов на столе в этот день обеспечивает на будущее хорошим урожаем, которого хватит на целый год.

А с обетным пирогом выходили на перекресток, чтобы встретить прохожего и угостить его блюдом.

Что нельзя делать в день Арсения Пшеничника

Плохое знамение – вернуться домой с нетронутым пирогом. Никто из домочадцев его не ел. Сдобу оставляли на съедение птицам, которых в этот день нужно было накормить, дабы отдать природе результаты своих трудов – иначе можно было недождаться хорошего урожая.

Приметы на 21 мая

  • Дождливый день – к урожаю грибов
  • Зацвела черемуха – нужно сеять пшеницу
  • Радуга с утра – к дождю.
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