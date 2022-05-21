Приметы на 22 мая: что нельзя делать в день Николая Чудотворца

Приметы на 22 мая: что нельзя делать в день Николая Чудотворца
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Купцы и крестьяне просили святого в этот день о здоровье

22 мая православная церковь вспоминает Николая Чудотворца, который жил на рубеже третьего века в Малой Азии. Прославился он благодаря добрым делам. Был человеком религиозным и проводил основную часть времени в храме, изучая Священное Писание. Все наследство пожертвовал бедным, а жизнь посвятил Богу, защищая христианство.

К Николаю обращались к просьбами и молитвами уберечь скот с урожаем от бурь, ураганов, болезней и всех бед. Просят у него защиты и бедные, сироты, невинно осужденные, дети, купцы и рыбаки.

Традиции и обычаи

В этот день нужно обязательно накормить нуждающихся, бедных, калек и бродяг. После этого можно для родных устроить большой обед.

Так как святой Николай покровительствует животным, то владельцы выгоняли скот в ночь на 22 мая скотину в поля. Животные резвились, бегали и щипали траву всю ночь. Чтобы скот не разбегался, к нему приставляли пастухов.

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца

Нельзя в этот жень заниматься тяжелой работой, чтобы труд на целое лето не оказался бесполезным. А еще не приближались к острым и режущим предметам – в особенности, к ножам, топорам и косам.

Нельзя отказывать и в милостыне всем нуждающимся – иначе можно самим лишиться всех благ и попасть в невзгоды.

Приметы на 22 мая

  • Идет дождь – к богатому урожаю
  • Рябина цветет – к короткой осени
  • Скворцы шумят – к переменчивой погоде.
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