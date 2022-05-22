В народе 23 мая считали Симоновым днем – святой является покровителем земледельцев, семейных уз и брака. Его имя ассоциировали с золотом. Также праздник называют днем Симона Зилота и именинами Матери-сырой земли.
Что нельзя делать 23 мая
Заниматься земельными работами в этот день было недопустимо. Считалось, что если потревожишь землю, то можешь пострадать.
Не допускалось рвать траву в грязной одежде, касатье ее руками было нельзя – только через тряпку.
Никто не ходил на рынки и не делал покупок. В противном случае, следующий год человек будет жить в долг.
Что можно делать 23 мая
Согласно поверью, в этот праздник трава набиралась лечебной силой. Было принято делать травяные заготовки для настоек и лекарств, а также варить защитные отвары от нечистой силы.
Обязательно наводили порядок в доме и занимались другими домашними делами.
В этот день можно было гадать.
Приметы на 23 мая
Дождь в этот день сулит дождливое лето.
Кучевые облака на небе к хорошей погоде на следующий день.
Дорассветное пение птиц является признаком скорого дождя.
Если на березе полопались середки, то нужно начинать сеять хлеб.