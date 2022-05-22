Приметы на 23 мая: что нельзя делать в Симонов день

Приметы на 23 мая: что нельзя делать в Симонов день
Фото: pixabay.com
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Огородные работы были под запретом

В народе 23 мая считали Симоновым днем – святой является покровителем земледельцев, семейных уз и брака. Его имя ассоциировали с золотом. Также праздник называют днем Симона Зилота и именинами Матери-сырой земли.

Что нельзя делать 23 мая

  • Заниматься земельными работами в этот день было недопустимо. Считалось, что если потревожишь землю, то можешь пострадать. 
  • Не допускалось рвать траву в грязной одежде, касатье ее руками было нельзя – только через тряпку.  
  • Никто не ходил на рынки и не делал покупок. В противном случае, следующий год человек будет жить в долг. 

Что можно делать 23 мая

  • Согласно поверью, в этот праздник трава набиралась лечебной силой. Было принято делать травяные заготовки для настоек и лекарств, а также варить защитные отвары от нечистой силы. 
  • Обязательно наводили порядок в доме и занимались другими домашними делами. 
  • В этот день можно было гадать. 

Приметы на 23 мая

  • Дождь в этот день сулит дождливое лето.
  • Кучевые облака на небе к хорошей погоде на следующий день.
  • Дорассветное пение птиц является признаком скорого дождя. 
  • Если на березе полопались середки, то нужно начинать сеять хлеб.
  • Утром летает много пчел – день будет хорошим. 
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