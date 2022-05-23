Приметы на 24 мая: что нельзя делать в день Кирилла и Мефодия

Приметы на 24 мая: что нельзя делать в день Кирилла и Мефодия
Фото: www.pixabay.com
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В народе эту дату называют Мокий Мокрый

24 мая православные отмечают важное торжество – день памяти создателей старославянской азбуки и церковного языка Кирилла и Мефодия. Считалось, что в эту дату особую мощь получают водные темные силы. В реках и озерах путников могут поджидать коварные русалки.

Что нельзя делать 24 мая

В связи с активизацией нечистой силы у водоемов, в этот день нужно с большим вниманием относиться к проведению досуга в таких местах. Устраивать разборки и конфликтовать неподалеку от воды – плохая затея. Кроме того, согласно поверьям, в этот день нельзя купаться и выбрасывать что-то в воду. В противном случае человек может прогневать водных обитательниц и устроить себе "сладкую жизнь" на ближайшие несколько месяцев.

Также на Руси верили, что на Кирилла и Мефодия не стоит работать в саду. Все посадки этого дня, как считали наши предки, побьет градом.

Молодым девушкам нельзя заниматься уборкой в доме, веником можно вымести всех потенциальных претендентов на их сердца.

Также не стоит делать крупные покупки – все приобретения быстро придут в негодность.

Приметы на 24 мая

  • Если в эту дату льет, как из ведра – лето будет прохладным и сырым
  • Туман опустился на землю – теплого лета не жди
  • Кошка разлеглась на кровати пузиком кверху – скоро наступит потепление
  • Радуга в небе обещает ветреную погоду.
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