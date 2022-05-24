Считали, что в это время зацветает рябина

В народе этот день называли Епифановым в честь святого, бывшего иудея, который принял христианство, а также Рябиновкой, поскольку обычно к этому моменту зацветала рябина. По 25 мая судили о том, каким будет лето.

Что нельзя делать 25 мая

Щикотать человека запрещалось. Полагали, что так в него может вселиться нечисть.

Нельзя делать консервные заготовки. Их также не допускалось доставать из погреба и употреблять, поскольку темные силы в этот день могут закатить пир.

Не допускалось наличие грязной посуды на кухне.

Говорить о предстоящем походе в церковь было дурной приметой.

Перешагивать через бревна или ветки на земле было нельзя, поскольку так можно накликать на себя беду.

Приносить домой кувшинки с болот было не допустимо – в противном случае в семье кто-то серьезно заболеет.

Нельзя было жадничать.

Что можно делать 25 мая

Было принято срывать ветку рябины и ставить ее дома в воду. Если растение долго остается свежим, то и столько же удача будет сопутствовать жильцам.

Для привлечения любви и счастья молодые девушки в этот день надевали красные платья.

Приметы на 25 мая

Зацвели кувшинки на пруду – заморозков больше не будет.

Гусь щиплет собственные перья – жди ненастья.

Если чайки не садяться на воду, то непогода продлится долго.

Солнечное утро сулит засушливое лето.

Волки появились в населенном пункте, то год окажется неурожайным.