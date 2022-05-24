Приметы на 25 мая: что нельзя делать в Епифанов день

Приметы на 25 мая: что нельзя делать в Епифанов день
Фото: pixabay.com
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Считали, что в это время зацветает рябина

В народе этот день называли Епифановым в честь святого, бывшего иудея, который принял христианство, а также Рябиновкой, поскольку обычно к этому моменту зацветала рябина. По 25 мая судили о том, каким будет лето. 

Что нельзя делать 25 мая

  • Щикотать человека запрещалось. Полагали, что так в него может вселиться нечисть. 
  • Нельзя делать консервные заготовки. Их также не допускалось доставать из погреба и употреблять, поскольку темные силы в этот день могут закатить пир.
  • Не допускалось наличие грязной посуды на кухне. 
  • Говорить о предстоящем походе в церковь было дурной приметой. 
  • Перешагивать через бревна или ветки на земле было нельзя, поскольку так можно накликать на себя беду. 
  • Приносить домой кувшинки с болот было не допустимо – в противном случае в семье кто-то серьезно заболеет. 
  • Нельзя было жадничать.

Что можно делать 25 мая

  • Было принято срывать ветку рябины и ставить ее дома в воду. Если растение долго остается свежим, то и столько же удача будет сопутствовать жильцам. 
  • Для привлечения любви и счастья молодые девушки в этот день надевали красные платья.

Приметы на 25 мая

  • Зацвели кувшинки на пруду – заморозков больше не будет.
  • Гусь щиплет собственные перья – жди ненастья.
  • Если чайки не садяться на воду, то непогода продлится долго.

Солнечное утро сулит засушливое лето. 

Волки появились в населенном пункте, то год окажется неурожайным. 

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