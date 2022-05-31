Приметы на 1 июня: что нельзя делать на Ивана Долгого

Приметы на 1 июня: что нельзя делать на Ивана Долгого
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
продолжениеПриметы на 2 июня: что нельзя делать в Вознесение Господне
Предки читали заговоры в поле, чтобы урожай был богатым

1 июня православная церковь чтит память преподобного Иоанна, епископа Готфского, который смог восстановить иконопочитание в христианстве еще в VIII веке. Тело святого погребено в монастыре Парфенит, где, считают верующие, происходит множество чудес. В народе же праздник этот прозвали днем Ивана Долгого. 

Традиции и обычаи

Предки в этот день проводили специальные отряды, связанные с урожаем – чтобы уберечь его от различных сглазов, а также от непогоды в виде засухи и ветра. Поэтому ранним утром выходили в поле читать заговоры – и всегда против направления ветра.

Влюбленные девушки плели венки из цветков, которые носили целый день, а к вечеру подкидывали их к дому своего возлюбленного, заклиная, чтобы венок однажды когда-то тот нашел и добрым словом девицу помянул.

Что нельзя делать в день Ивана Долгого

Нельзя никаким образом вредить в этот день растительности – ведь 1 июня природа под защитой святых, и покуситься на нее – вызвать гнев небес. А еще не оставляли одних в комнате маленьких детей, чтобы их не тронула никакая нечистая сила.

Приметы на 1 июня

  • Дождь пошел – к сухому месяцу
  • Долгая утренняя роса – к грозе 
  • Туман – много грибов будет.
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей