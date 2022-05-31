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1 июня православная церковь чтит память преподобного Иоанна, епископа Готфского, который смог восстановить иконопочитание в христианстве еще в VIII веке. Тело святого погребено в монастыре Парфенит, где, считают верующие, происходит множество чудес. В народе же праздник этот прозвали днем Ивана Долгого.
Традиции и обычаи
Предки в этот день проводили специальные отряды, связанные с урожаем – чтобы уберечь его от различных сглазов, а также от непогоды в виде засухи и ветра. Поэтому ранним утром выходили в поле читать заговоры – и всегда против направления ветра.
Влюбленные девушки плели венки из цветков, которые носили целый день, а к вечеру подкидывали их к дому своего возлюбленного, заклиная, чтобы венок однажды когда-то тот нашел и добрым словом девицу помянул.
Что нельзя делать в день Ивана Долгого
Нельзя никаким образом вредить в этот день растительности – ведь 1 июня природа под защитой святых, и покуситься на нее – вызвать гнев небес. А еще не оставляли одних в комнате маленьких детей, чтобы их не тронула никакая нечистая сила.
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