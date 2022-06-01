Приметы на 2 июня: что нельзя делать в Вознесение Господне

Приметы на 2 июня: что нельзя делать в Вознесение Господне
Фото: pixabay.com
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Обязательно нужно подать милостыну в этот день

Православные отмечают 2 июня один из главных церковных праздников – Вознесение Господне. Ежегодно он выпадает на разные даты, поскольку зависит от сроков Пасхи в году. В народе день получил название Фалалей-огуречник, поскольку принято по приметам определать, каким окажется огуречный урожай.

Что можно делать 2 июня

В этот день следует высаживать огурцы, причем делать это так, чтобы никто посторонний не видел. Это касается как соседей, так и жильцов дома. 

Девушкам было положено умываться росой, чтобы поскорее выйти замуж. Также они вплетали березовые ветки в косы – если они сохранят свежий вид до Троицы, то девушка в этом году обязательно станет чьей-то женой. А если она выпадает из косы, то считали, что скоро девушка может умереть.

Было принято давать милостыну всем просящим, поскольку в народе верили, что в этот день Иисус сам спускается на землю и в облике нищего просит о помощи.

Что нельзя делать 2 июня

  • Было запрещено оставлять детей с чужими людьми, поскольку верили, что в этот день они особенно уязвимы. 
  • Не допускалось раздавать детские вещи, иначе ребенок будет плохо расти.
  • Беременные не могли вязать узлы, поскольку тогда дитя может запутаться в утробе. Это касалось вязки, шитья и прочих досугов.

Приметы на 2 мюня

  • Если в Вознесение идет дождь, то урожай будет неважным. 
  • Обильная роса в этот день к благоболучию.
  • Солнце сулит хорошую урожайность.
  • Если ужалила пчела – жди дождя.
  • Кваканье лягушек – к обильному огуречному урожаю.
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