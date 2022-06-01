Обязательно нужно подать милостыну в этот день

Православные отмечают 2 июня один из главных церковных праздников – Вознесение Господне. Ежегодно он выпадает на разные даты, поскольку зависит от сроков Пасхи в году. В народе день получил название Фалалей-огуречник, поскольку принято по приметам определать, каким окажется огуречный урожай.

Что можно делать 2 июня

В этот день следует высаживать огурцы, причем делать это так, чтобы никто посторонний не видел. Это касается как соседей, так и жильцов дома.

Девушкам было положено умываться росой, чтобы поскорее выйти замуж. Также они вплетали березовые ветки в косы – если они сохранят свежий вид до Троицы, то девушка в этом году обязательно станет чьей-то женой. А если она выпадает из косы, то считали, что скоро девушка может умереть.

Было принято давать милостыну всем просящим, поскольку в народе верили, что в этот день Иисус сам спускается на землю и в облике нищего просит о помощи.

Что нельзя делать 2 июня

Было запрещено оставлять детей с чужими людьми, поскольку верили, что в этот день они особенно уязвимы.

Не допускалось раздавать детские вещи, иначе ребенок будет плохо расти.

Беременные не могли вязать узлы, поскольку тогда дитя может запутаться в утробе. Это касалось вязки, шитья и прочих досугов.

Приметы на 2 мюня