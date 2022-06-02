Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день Елены-Леносейки

Приметы на 3 июня: что нельзя делать в Оленин день
Фото: Jürgen Pfeiffer/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
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Выбрасывать скорлупу от яиц не допускалось

В народном календале 3 июня называют Олениным днем или Аленкиным. У православных принято чтить память царицы Елены и царя Константина.

Что можно делать 3 июня

Было принято собирать яичную скорлупу, перемалывать ее и разбрасывать по углам дома. Верили, что так в семье долго будет царить покой и взаимопонимание.

Одежду в этот день лучше надевать светлую, чтобы избегать ссор. 

Женщины должны были выходить нагишом в поле, чтобы сеять лен – тогда они будут щедро вознаграждены урожаем.

Что нельзя делать 3 июня

  • Считалось, что если на девушке в этот день будет много одежды, то лето окажется холодным.
  • Нельзя было плести косы, чтобы не навредить волосам. 
  • Выбрасывать скорлупу от яиц запрещалось.
  • Не вытирали от пыли лампы и другие световые приборы, чтобы избежать обмана. 
  • Вещи темного цвета не носили.

Приметы на 3 июня

  • Когда сеять лен судили по трем признакам: начали петь кукушки, зацвела рябина и раскрылись почки у дуба. 
  • Непогода в этот день сулила дождливую осень.
  • Кукушка поет с утра – погода весь день будет хорошей.
  • Если в этот день идет дождь, то 3 декабря пойдет снег.
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