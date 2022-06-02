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В народном календале 3 июня называют Олениным днем или Аленкиным. У православных принято чтить память царицы Елены и царя Константина.
Было принято собирать яичную скорлупу, перемалывать ее и разбрасывать по углам дома. Верили, что так в семье долго будет царить покой и взаимопонимание.
Одежду в этот день лучше надевать светлую, чтобы избегать ссор.
Женщины должны были выходить нагишом в поле, чтобы сеять лен – тогда они будут щедро вознаграждены урожаем.
О планах Пекина разузнали американские журналисты