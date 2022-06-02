Выбрасывать скорлупу от яиц не допускалось

В народном календале 3 июня называют Олениным днем или Аленкиным. У православных принято чтить память царицы Елены и царя Константина.

Что можно делать 3 июня

Было принято собирать яичную скорлупу, перемалывать ее и разбрасывать по углам дома. Верили, что так в семье долго будет царить покой и взаимопонимание.

Одежду в этот день лучше надевать светлую, чтобы избегать ссор.

Женщины должны были выходить нагишом в поле, чтобы сеять лен – тогда они будут щедро вознаграждены урожаем.

Что нельзя делать 3 июня

Считалось, что если на девушке в этот день будет много одежды, то лето окажется холодным.

Нельзя было плести косы, чтобы не навредить волосам.

Выбрасывать скорлупу от яиц запрещалось.

Не вытирали от пыли лампы и другие световые приборы, чтобы избежать обмана.

Вещи темного цвета не носили.

Приметы на 3 июня