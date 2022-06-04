Самое время расслабиться

На Руси эту дату также прозвали Соловьиный день. Считалось, что представители сильного пола должны в этот день отдохнуть. Если же отправиться на трудовой подвиг, в результате получишь "урожай васильков", то есть фактически ничего. Праздник получил свое название в честь святого мученика Василиска Команского.

Что нельзя делать 4 июня

Если отказаться от профессиональной деятельности в эту дату не удастся, можно, конечно, рискнуть. Однако строго запрещается отправляться на дачные участки. Полевые работы на Василиска только ухудшат будущий урожай.

Несмотря на ограничения на трудовую деятельность, дома сидеть тоже нельзя. Лучшим вариантом будет отправиться на прогулку или проведать близких друзей.

Большим горем могут обернуться слезы для незамужней девушки. Если не сдержать эмоции, потом весь год можно провести в печали.

Также не рекомендуется идти на серьезные перемены в профессиональной сфере.

Приметы на 4 июня

Сильно жалят комары и оводы – быть хорошему урожаю огурцов.

Густой туман обещает грибное лето.

Обилие росы по утру говорит о том, что год будет урожайным.

Громкое кваканье лягушек обещает солнечную погоду.