Приметы на 8 июня: что нельзя делать на Карпа-карполова

Приметы на 8 июня: что нельзя делать на Карпа-карполова
Фото: www.pixabay.com
В эту дату православные чтут память святого апостола Карпа

Знаменитый христианин посвятил свою жизнь проповедям во славу Иисуса Христа. Доподлинно неизвестно, как умер святой, однако согласно ряду версий, его жестоко замучили за отказ пойти против христианской веры. На Руси этот праздник сплелся с днем Карполова.

Что нельзя делать 8 июня

В эту дату представительницам прекрасного пола строго запрещается подходить к водной глади, не рекомендуется даже мочить ноги. Считалось, что в этот день подобные действия способны разозлить русалок, которые могут испортить весь год. Мужчинам тоже стоит воздержаться от выездов на воду, единственным исключением является рыбалка.

Также, согласно поверьям, в эту дату не стоит заниматься пересадкой растений, как на огороде, так и в квартире. Считается, что на новом месте они не приживутся.

Дома нужно блюсти чистоту, к этой дате стоит провести генеральную уборку и перестирать все вещи.

Также дурной приметой считается приготовление на ужин любой рыбы, кроме карпа.

Приметы на 8 июня

Комариный рой обещает жаркий июнь с небольшими дождями.

Изобилие щавеля также предвещает знойный летний период.

Громкое кваканье лягушек говорит о том, что скоро пойдет ливень.

Появившиеся кузнечики предвещают засуху.

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