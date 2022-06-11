Приметы на 11 июня: что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу

Приметы на 11 июня: что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу
Фото: pexels.com
На выходные выпал важный праздник

11 июня в этом году – очень важная дата для православных жителей нашей страны. На эту дату выпал главный поминальный день в году – Вселенская Троицкая родительская суббота.

В этот день принято вспоминать отправившихся в мир иной родственников и друзей. Православные 11 июня отправятся на церковную службу и обязательно захватят с собой угощения, которые церковные служители потом отдадут нищим.

В эту дату разрешается молиться даже за некрещеных усопших, а также людей, которые сами свели счеты с жизнью – в обычные дни мольбы о них запрещены.

Что нельзя делать 11 июня

В эту дату запрещается употреблять спиртные напитки. Важный праздник должен пройти без возлияний. При посещении кладбища лучше не оставлять на могилах угощение, все съестные гостинцы следует раздать нуждающимся.

Большие застолья в эту дату также лучше не проводить. День нужно провести скромно, в молитвах об усопших родных.

Запрещается плохо думать о почивших знакомых, даже если при жизни вы много ссорились.

А еще не стоит отправляться на огород – все работы с почвой находятся под запретом, так как считается, что соприкосновение с землей может повредить сон покойников.

Приметы на 11 июня

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