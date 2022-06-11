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Каждый год в воскресный день, на 50-й сутки после Светлой Пасхи отмечают величайший религиозный Праздник Святой Троицы. Эта дата стала важнейшей для православных, так как связана с сошествием Святого Духа.
Накануне важной даты следует провести генеральную уборку, приготовить угощение для праздничного стола. Отличным вариантом будет испечь домашний каравай. Также день можно провести на природе, главное окружить себя позитивной энергетикой и не допускать негативные эмоции.
В эту дату запрещается устраивать разборки с родными и близкими. Ссоры могут привести к затяжным конфликтам.
В целом негативное отношение к другим людям обернется большими неприятностями. Агрессивный человек даже может серьезно заболеть.
Также в святой день следует вести себя целомудренно. Любовные утехи лучше перенести на более подходящий день.
Большой бедой может обернуться нарушение главных христианских заповедей. В эту дату строго запрещается завидовать, клеветать, а также оскорблять своих родителей.
Дождь за окном сулит богатый на грибы сезон.
Предложение руки и сердца в эту дату – хорошая примета, брак будет счастливым.
А вот свадьбу устраивать не стоит, новая семья вряд ли долго продержится.
Контратаки ВСУ бесполезны
Пример России кажется туркам весьма привлекательным