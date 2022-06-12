Приметы на 13 июня 2022 года: что нельзя делать в Духов день

Приметы на 13 июня 2022 года: что нельзя делать в Духов день
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
На землю спускается сам Святой Дух, считают православные

Православные верующие 13 июня отмечают Духов день, как его назвали в простонародье – или День Святого духа. Главные традиции, приметы и запреты в этот день в основном связаны с землей – к ней нужно относиться с крайним трепетом.

Традиции и обычаи

В землю нельзя втыкать палки, нельзя копать, полоть ее и рыхлить, и уж тем более – разбрасывать по ней мусор с нечистотами. Православные верующие считают, что в этот день сам Святой Дух спускается не землю, разливаясь по полям, лугам и лесам. А Земля считается в этот день Беременной урожаем.

Может загреметь гроза и засверкать молния. И случиться это может не просто так: по поверью, с неба сходит пламя, очищающее землю от нечисти.

Задабривали русалок, чтобы те не вредили людям и не мешали ловить рыбакам рыбу. Поэтому у деревьев и у водоемов оставляли полотно, одежду и прочие предметы, чтобы "задобрить" их.

Что нельзя делать в Духов день

Нельзя ходить на водоемы, в лес и на луга. Особенно в одиночку, чтобы не встретить русалку, которая непременно попытается вскружить голову и запутать. Не ходили и на охоту.

Приметы на 13 июня

  • К вечеру много росы – завтра будет жара.
  • Шиповник закрыл цветы задолго до конца дня – к скорому дождю.
  • Ненастная погода – зима выдастся суровой.
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