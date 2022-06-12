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Православные верующие 13 июня отмечают Духов день, как его назвали в простонародье – или День Святого духа. Главные традиции, приметы и запреты в этот день в основном связаны с землей – к ней нужно относиться с крайним трепетом.
Традиции и обычаи
В землю нельзя втыкать палки, нельзя копать, полоть ее и рыхлить, и уж тем более – разбрасывать по ней мусор с нечистотами. Православные верующие считают, что в этот день сам Святой Дух спускается не землю, разливаясь по полям, лугам и лесам. А Земля считается в этот день Беременной урожаем.
Может загреметь гроза и засверкать молния. И случиться это может не просто так: по поверью, с неба сходит пламя, очищающее землю от нечисти.
Задабривали русалок, чтобы те не вредили людям и не мешали ловить рыбакам рыбу. Поэтому у деревьев и у водоемов оставляли полотно, одежду и прочие предметы, чтобы "задобрить" их.
Что нельзя делать в Духов день
Нельзя ходить на водоемы, в лес и на луга. Особенно в одиночку, чтобы не встретить русалку, которая непременно попытается вскружить голову и запутать. Не ходили и на охоту.
Приметы на 13 июня
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