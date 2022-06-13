Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день
Влюбленные и супруги проводили его друг с другом
В народе 14 июня отмечают Устинов день или Устин-Брусничные губы. Христианская церков в этот день почитает память Иустина Философа, который пострадал за веру.
Что можно делать 14 июня
- Обязательно молились о семейном благополучии в будущем, а также верности супруга. Было принято мужу и жене проводить этот день вдвоем, чтобы серьезных проблем в отношениях избежать.
- Женщины, традиционно просили прощения за все оплошности, а мужчина не имел права не простить.
- Нужно было собирать лекарственные травы – все, кроме корешков.
- Считалось, что уборка в этот день сулит дому достаток.
Что нельзя делать 14 июня
- Запрещалось в этот день ставить забор, а также его ремонтировать. В противном случае это приведет к пожару в доме.
- Мужчинам было нельзя упрямствовать в отношениях с супругой, иначе знакомые перестанут его уважать.
- К незнакомым или малознакомым мужчинам нужно было относиться с недоверием и быть начеку.
- В этот день не расставались со своей второй половинкой и не прерывыали давние отношения – если проигнорировать примету, то человек будет долго страдать.
- Спать до обеда было недопустимо.
Приметы на 14 июня
- Если солнце взошло на чистом небе, то рожь в этом году уродится.
- Дождь утром пошел – вырастет хороший урожай льна.
- Дубы начали стонять, то жди бури.
- Лягушки выползают на сушу – будет дождь.