Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день

Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день
Фото: pexels.com
Влюбленные и супруги проводили его друг с другом

В народе 14 июня отмечают Устинов день или Устин-Брусничные губы. Христианская церков в этот день почитает память Иустина Философа, который пострадал за веру. 

Что можно делать 14 июня

  • Обязательно молились о семейном благополучии в будущем, а также верности супруга. Было принято мужу и жене проводить этот день вдвоем, чтобы серьезных проблем в отношениях избежать.
  • Женщины, традиционно просили прощения за все оплошности, а мужчина не имел права не простить. 
  • Нужно было собирать лекарственные травы – все, кроме корешков. 
  • Считалось, что уборка в этот день сулит дому достаток. 

Что нельзя делать 14 июня

  • Запрещалось в этот день ставить забор, а также его ремонтировать. В противном случае это приведет к пожару в доме. 
  • Мужчинам было нельзя упрямствовать в отношениях с супругой, иначе знакомые перестанут его уважать.
  • К незнакомым или малознакомым мужчинам нужно было относиться с недоверием и быть начеку. 
  • В этот день не расставались со своей второй половинкой и не прерывыали давние отношения – если проигнорировать примету, то человек будет долго страдать. 
  • Спать до обеда было недопустимо.

Приметы на 14 июня

  • Если солнце взошло на чистом небе, то рожь в этом году уродится. 
  • Дождь утром пошел – вырастет хороший урожай льна.
  • Дубы начали стонять, то жди бури.
  • Лягушки выползают на сушу – будет дождь. 
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