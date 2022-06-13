Влюбленные и супруги проводили его друг с другом

В народе 14 июня отмечают Устинов день или Устин-Брусничные губы. Христианская церков в этот день почитает память Иустина Философа, который пострадал за веру.

Что можно делать 14 июня

Обязательно молились о семейном благополучии в будущем, а также верности супруга. Было принято мужу и жене проводить этот день вдвоем, чтобы серьезных проблем в отношениях избежать.

Женщины, традиционно просили прощения за все оплошности, а мужчина не имел права не простить.

Нужно было собирать лекарственные травы – все, кроме корешков.

Считалось, что уборка в этот день сулит дому достаток.

Что нельзя делать 14 июня

Запрещалось в этот день ставить забор, а также его ремонтировать. В противном случае это приведет к пожару в доме.

Мужчинам было нельзя упрямствовать в отношениях с супругой, иначе знакомые перестанут его уважать.

К незнакомым или малознакомым мужчинам нужно было относиться с недоверием и быть начеку.

В этот день не расставались со своей второй половинкой и не прерывыали давние отношения – если проигнорировать примету, то человек будет долго страдать.

Спать до обеда было недопустимо.

Приметы на 14 июня