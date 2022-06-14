Приметы на 15 июня: что нельзя делать в день Никифора

Приметы на 15 июня: что нельзя делать в день Никифора
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Незамужние девушки гадали по венкам, когда ждать свадьбы

Православная церковь отмемчает 15 июня День Никифора. Никифор исповедник – патриарх Константинопольский, живший в VIII веке. Получил прекрасное светское и богословское образование.

Никифор был советником императора и вел строгий образ жизни. Жизнь при дворе стала его тяготить. После прихода к власти императора Льва V, возобновившего гонения на почитателей икон, Никифора предали анафеме. Он был сослан в заточение, а спустя 13 лет после лишений скончался.

Традициии и обычаи

В этот день проводили особые обряды для молодоженов, игравших свадьбу в этом году. Ходили по улицам с песнями, посвященными молодым парам, водили хороводы и плели венки из вьюна. Их и дарили молодженам, развешивали на домах (используя в качестве оберегов от нечистой силы).

А незамужние девушки гадали по венкам свою судьбу – венки пускали по воде. Если утонул – придется еще один год ждать свадьбы.

Что нельзя делать в день Никифора

Нельзя подметать пол и вытирать пыль – чтобы ненароком не вымести из дома навсегда удачу с благополучием. А еще не надевали вещи, в которых содержались металлические элементы – чтобы не тяготила жизнь, подобно тяжелому железу.

Приметы на Никифоров день

  • Восход во время тумана – к душному и безветренному дню
  • Духота на восходе – к скорому ненастью
  • Голубой закат – к жаркому и солнечному дню.
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