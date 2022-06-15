Погода говорила о будущем человека и урожая

В народном календаре 16 июня отмечают праздник Лукьяна Ветряка. Считалось, что ветер в этот день скажет, каким окажется будущий урожай. В православии праздник приурочен к имени мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия.

Что можно делать 16 июня

Считали, что ветер в этот день обладает чудодейственной силой. Если открыть все окна в доме, то из него выдует всю нечисть.

Ветер также может "надуть" одиноким девушкам будущего избранника, поэтому было принято выходить из дома при любой погоде.

Что нельзя делать 16 июня

Было запрещено идти против восточного ветра. Полагали, что он несет в себе болезни.

Запрещалось думать о чем-то плохом – в противном случае дурные мысли найдут воплощение в жизни.

Сушить одежду дома было недопустимо – ее нужно было вынести на улицу для ветряного обдува.

Считалось, что крупную денежную сумму носить в карманах не стоит – все деньги из них выдует.

Не допускалось рассказывать что-то сокровенное или секретное – ветер разнесет все слухи по округе.

Приметы на 16 июня