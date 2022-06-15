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В народном календаре 16 июня отмечают праздник Лукьяна Ветряка. Считалось, что ветер в этот день скажет, каким окажется будущий урожай. В православии праздник приурочен к имени мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия.
Считали, что ветер в этот день обладает чудодейственной силой. Если открыть все окна в доме, то из него выдует всю нечисть.
Ветер также может "надуть" одиноким девушкам будущего избранника, поэтому было принято выходить из дома при любой погоде.
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