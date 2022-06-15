Приметы на 16 июня: что нельзя делать в день Лукьяна Ветряка

Приметы на 16 июня: что нельзя делать в день Лукьяна Ветряка
Фото: pixabay.com
Погода говорила о будущем человека и урожая

В народном календаре 16 июня отмечают праздник Лукьяна Ветряка. Считалось, что ветер в этот день скажет, каким окажется будущий урожай. В православии праздник приурочен к имени мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. 

Что можно делать 16 июня

Считали, что ветер в этот день обладает чудодейственной силой. Если открыть все окна в доме, то из него выдует всю нечисть. 

Ветер также может "надуть" одиноким девушкам будущего избранника, поэтому было принято выходить из дома при любой погоде. 

Что нельзя делать 16 июня

  • Было запрещено идти против восточного ветра. Полагали, что он несет в себе болезни. 
  • Запрещалось думать о чем-то плохом – в противном случае дурные мысли найдут воплощение в жизни. 
  • Сушить одежду дома было недопустимо – ее нужно было вынести на улицу для ветряного обдува.
  • Считалось, что крупную денежную сумму носить в карманах не стоит – все деньги из них выдует. 
  • Не допускалось рассказывать что-то сокровенное или секретное – ветер разнесет все слухи по округе. 

Приметы на 16 июня

  • Южный ветер сулит хороший урожай, северный – сырое лето, а северный – ясный день. Если дует восточный, то жди болезней и неудач.
  • Если в этот день началась гроза, то сенокос не удастся.
  • Собака плохо есть и много спит, значит, будет дождь. 
  • Утренний туман сулит солнечный день.
  • Если слышен крик сов, то погода будет ненастной. 
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