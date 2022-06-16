Приметы на 17 июня: что нельзя делать в день Митрофана Навозника

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

прочитано 54 раза

Пятницу нужно провести в трудах и огородных заботах

По народному календарю 17 июня отмечают Митрофанов день или праздник Митрофана Навозника. Православные вспоминают святителя Митрофана, который стал первым Патриархом Константинопольским. Что можно делать 17 июня Было принято удобрять землю навозом, а также производит подкормку растений.

Девушки в этот день должны были надевать красные сарафаны, ходить по улицам с песнопениями и угощать прохожих выпечкой. Полагали, что так они смогут привлечь суженого.

Крестьяне проводили много времени за огородными работами, поскольку день считался для них благоприятным. Что нельзя делать 17 июня Запрещалось смотреть в зеркала, расположенные не в собственном доме. Полагали, что они несут в себе опасность. Поэтому за покупкой одежды не ходили.

Заглядывать в глаза отражению человека в воде сулило потерю любви.

Пироги с кислыми ягодами не пекли, поскольку в противном случае у съевшего их будет долго плохое настроение.

Было нельзя хлопать друг друга по плечу – там можно было заработать болезни.

Не допускалось долго спать, лениться, поскольку в этот день нужно было обязательно много трудиться. Приметы на 17 июня Если в этот день дует сильный ветер с севера, то жди плохой погоды. С востока – можно заболеть.

Если на западе появилась радуга, то будет дождь, а на севере – хороший день.

Много мошек летает – будет много грибов.