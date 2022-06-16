Приметы на 17 июня: что нельзя делать в день Митрофана Навозника
Пятницу нужно провести в трудах и огородных заботах
По народному календарю 17 июня отмечают Митрофанов день или праздник Митрофана Навозника. Православные вспоминают святителя Митрофана, который стал первым Патриархом Константинопольским.
Что можно делать 17 июня
- Было принято удобрять землю навозом, а также производит подкормку растений.
- Девушки в этот день должны были надевать красные сарафаны, ходить по улицам с песнопениями и угощать прохожих выпечкой. Полагали, что так они смогут привлечь суженого.
- Крестьяне проводили много времени за огородными работами, поскольку день считался для них благоприятным.
Что нельзя делать 17 июня
- Запрещалось смотреть в зеркала, расположенные не в собственном доме. Полагали, что они несут в себе опасность. Поэтому за покупкой одежды не ходили.
- Заглядывать в глаза отражению человека в воде сулило потерю любви.
- Пироги с кислыми ягодами не пекли, поскольку в противном случае у съевшего их будет долго плохое настроение.
- Было нельзя хлопать друг друга по плечу – там можно было заработать болезни.
- Не допускалось долго спать, лениться, поскольку в этот день нужно было обязательно много трудиться.
Приметы на 17 июня
- Если в этот день дует сильный ветер с севера, то жди плохой погоды. С востока – можно заболеть.
- Если на западе появилась радуга, то будет дождь, а на севере – хороший день.
- Много мошек летает – будет много грибов.