Приметы на 18 июня: что нельзя делать в Дорофеев день

Приметы на 18 июня: что нельзя делать в Дорофеев день
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В эту дату православная церковь чтит память важного религиозного деятеля

18 июня вспоминают святого Дорофея. Этот важный для православной церкви человек, согласно преданию, является создателем легендарного "Синопсиса", собрания, которое повествует о житии святых. Также наши предки верили, что именно с этой даты стартуют самые непродолжительные в году ночи, их еще называли "воробьиными".

Что нельзя делать 18 июня

На Руси считали, что особую опасность в эту дату представляют острые предметы. Строго запрещалось заниматься вязанием, да и в целом следовало избегать обращения с ножницами, ножами и другими предметами.

Также стоит воздержаться от новых знакомств. Наши предки верили, что под личиной неизвестного человека скрывается нечистый дух, который хочет узнать главные ваши секреты.

В целом к тайнам, своим и чужим, в эту дату нужно относиться с особым почтением. Если выболтать секрет, можно навлечь на себя тяжелое заболевание и другие несчастья.

Приметы на 18 июня

Услышать стук дятла в лесу – дурная примета.

Теплый день обещает отличный урожай зерновых культур.

Изобилие пауков на улице говорит о том, что скоро наступит теплый период.

Насыщенный аромат травы обещает дождливые дни.

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