Приметы на 19 июня: что нельзя делать в День Всех Святых
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Считалось, что этот день нужно опасаться русалок
В православном календаре 19 июня отмечают День Всех Святых. Во всех церквях принято вести богослужения в честь всех людей, которые были признаны святыми. Также этот день будет последним перед постом, который продлится с 20 июня по 12 июля.
Что можно делать 19 июня
Считалось, в этот день следует позволить себе многое перед постом: различную еду, массовые гуляния до позднего вечера. Мероприятия устраивали, как правило, у прудов и озер.
Было принято праздновать проводы весны и похороны русалок. Для этого делали чучело морских обитательниц, которое с плачем топили в водоемах. После этого можно было купаться.
Нужно было готовить блюда с яйцами или из яиц.
День был благоприятным для того, чтобы жениться, делать предложение руки и сердца.
Что нельзя делать 19 июня
До конца вечера нельзя было в одиночестве ходить у водоема или купаться.
Ходить одному в лес на рыбалку или охоту тоже не следовало – могут запутать лешие.
Запрещалось смотреть на свое отражение в воде, чтобы русалка не похитила удачу.
Грустить было недопустимо.
Приметы на 19 июня
Если резко стало холодно, то долго такая погода не продержится.
Если пшеница зацвета сверху, то год будет неурожайным. А если снизу, то наоборот.