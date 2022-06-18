Считалось, что этот день нужно опасаться русалок

В православном календаре 19 июня отмечают День Всех Святых. Во всех церквях принято вести богослужения в честь всех людей, которые были признаны святыми. Также этот день будет последним перед постом, который продлится с 20 июня по 12 июля.

Что можно делать 19 июня

Считалось, в этот день следует позволить себе многое перед постом: различную еду, массовые гуляния до позднего вечера. Мероприятия устраивали, как правило, у прудов и озер.

Было принято праздновать проводы весны и похороны русалок. Для этого делали чучело морских обитательниц, которое с плачем топили в водоемах. После этого можно было купаться.

Нужно было готовить блюда с яйцами или из яиц.

День был благоприятным для того, чтобы жениться, делать предложение руки и сердца.

Что нельзя делать 19 июня

До конца вечера нельзя было в одиночестве ходить у водоема или купаться.

Ходить одному в лес на рыбалку или охоту тоже не следовало – могут запутать лешие.

Запрещалось смотреть на свое отражение в воде, чтобы русалка не похитила удачу.

Грустить было недопустимо.

Приметы на 19 июня