Приметы на 19 июня: что нельзя делать в День Всех Святых

Приметы на 19 июня: что нельзя делать в День Всех Святых
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
Считалось, что этот день нужно опасаться русалок

В православном календаре 19 июня отмечают День Всех Святых. Во всех церквях принято вести богослужения в честь всех людей, которые были признаны святыми. Также этот день будет последним перед постом, который продлится с 20 июня по 12 июля. 

Что можно делать 19 июня

  • Считалось, в этот день следует позволить себе многое перед постом: различную еду, массовые гуляния до позднего вечера. Мероприятия устраивали, как правило, у прудов и озер. 
  • Было принято праздновать проводы весны и похороны русалок. Для этого делали чучело морских обитательниц, которое с плачем топили в водоемах. После этого можно было купаться. 
  • Нужно было готовить блюда с яйцами или из яиц. 
  • День был благоприятным для того, чтобы жениться, делать предложение руки и сердца. 

Что нельзя делать 19 июня

  • До конца вечера нельзя было в одиночестве ходить у водоема или купаться.
  • Ходить одному в лес на рыбалку или охоту тоже не следовало – могут запутать лешие. 
  • Запрещалось смотреть на свое отражение в воде, чтобы русалка не похитила удачу. 
  • Грустить было недопустимо. 

Приметы на 19 июня

  • Если резко стало холодно, то долго такая погода не продержится.
  • Если пшеница зацвета сверху, то год будет неурожайным. А если снизу, то наоборот.
  • Обилие пчел сулит благоприятный день.
  • Жаворонки петь перестали – жди ненастья. 
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