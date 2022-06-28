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Удивительно, но несмотря на отсутствие научных знаний, наши предки каким-то внутренним чутьем умели определять важные природные явления. Так, 29 июня в народе получило название праздник Тихона Тихого. На Руси считалось, что в эту дату даже солнце начинает "идти тише".
Спустя столетия наука подтвердила, что с конца первого летнего месяца наша планета действительно сбавляет скорость движения по орбите. В целом, в эту дату вся жизнь немного замедляется. Именно поэтому дурной приметой является торопливость.
Несмотря на "тихий" день, проводить его в постели строго воспрещается. Трудиться нужно всегда, в особенности на Тихона. Если провести целые сутки в безделье, можно накликать на себя беду.
Также существуют определенные традиции в сфере садоводства. Считалось, что посаженые в эту дату культуры не дадут богатый урожай, так что огородные труды лучше отложить на более благоприятное время.
А еще наши предки верили, что на Тихона нельзя употреблять мучные продукты. Так что всевозможные булочки и пирожки в среду лучше не есть. В противном случае могут начаться финансовые проблемы – целый год придется питаться пустым хлебом.
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