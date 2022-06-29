Множество примет ходили вокруг нечистой силы, которую отпугивали

Православные вспоминают 30 июня мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Все трое были братьями и происходили из знатной персидской семьи. С матерью следовали они заповедям Христа, лишь отец был язычником.

Братья выбрали военную службу и отправились по наставлению персидского царя к императору Юлиану. Тот встретил их со всеми почестями, однако после отказа принять участие в жертвоприношении приказал арестовать и подвергнуть пыткам. Гостей убили, отрубив им головы. А после того, как останки попытались сжечь, произошло землетрясение, поглотив тела мучеников.

Традиции и обычаи

В этот день устраивают ярмарки и гуляния, разводят костры на берегах озер и рек. Готовились разного рода блюда из яиц.

А еще было принято у крестьян обращаться к Господу за молитвой, если те видели что-то странное. Мужчины стреляли из ружей в вечернее время суток, отпугивая и темные силы, и болезни.

Что нельзя делать в день Мануйло и Савелия

В народе говорили, что 30 июня нельзя запускать во двор заблудившихся коров, потому что ее образ может на себя примерить злой дух. Запрещается давать деньги в долг – чтобы не ушло из дома счастье. А еще из дома не выносили огонь, чтобы не вынести из жилища всю жизнь.

Приметы на 30 июня