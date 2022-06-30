Приметы на 1 июля: что нельзя делать в Ярилин день

Приметы на 1 июля: что нельзя делать в Ярилин день
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Эта дата считалась у крестьян праздничной

Православные отмечают 1 июля Ярилин день. По народному календарю в Ярилин день уже наступала самая макушка лета. Все живое начинало плодоносить, и день считался особенным – ждали сверхъестественных явлений, вроде замедления хода Солнца. 

Традиции и обычаи

В этот день было принять ходить на покосы, набивать матрацы свежей и высушенной травой. По вечерам же люди собирались у костров, веселились и водили хороводы. Заваривали душистый чай на траве и устраивали даже "ярилины игрища". Ходили на ярмарки, навещали родственников. Всегда праздники сопровождали кулачными боями, песнями и веселыми плясками.

Что нельзя делать в Ярилин день

Предки не брали в этот день на себя много труда. День считался праздничным, и люди старались отдохнуть. Нельзя было заниматься рукоделием – чтобы не провести целый год в бесполезных и тяжелых работах. Если спутаются нитки – будет не к добру.

Приметы на 1 июля

  • Если повесить ведро мысленно на нижний рог месяца – наступит скоро засуха
  • Низкий туман утром – к ясной погоде
  • Постоять перед солнцем – зарядиться удачей.
новости партнеров

"Козел отпущения": раскрыта неожиданная роль Украины в большой игре Запада

Киев стал разменной монетой

Западу пора прощаться с любимым однополярным миром - Путин

Прежний порядок ушел в прошлое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей