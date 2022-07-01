Приметы на 2 июля: что нельзя делать в день Зосимы и Саввы Пчельников
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Тревожить пчел категорически не допускалось
В этот день в народном календаре отмечается праздник, названный в честь мученика Зосимы и чудотворца Саввы, которых считают покровителями пчеловодства. Считается, что в это время пчелы активно собирают пыльцу и заготавливают мед.
Что можно делать 2 июля
День является благоприятным для того, чтобы отдать все долги.
Также можно заняться каким-то новым делом – народе полагали, что все начатое на Зосиму сложится удачно.
Было принято в этот день делать денежный амулет: рисовать на бумаге пчелу, капнуть на нее мед и завернуть конвертиком. Считается, что деньги будут липнуть к этой бумажке, поэтому ее всегда носили с собой.
Нужно оставлять духам медовый дар.
Что нельзя делать 2 июля
Категорически запрещалось наносить какой-либо вред пчелам. Можно только отгонять насекомое, но трогать его не следовало.
По поверью, в этот день пасечник не мог рассказать, сколько у него имеется пчел, чтобы не накликать беду.
Нельзя 2 июня продавать мед, чтобы совсем не лишиться урожая.
Давать в долг или рассказывать о своем финансовом благополучии не следовало.
Приметы на 2 июля
Если пчелы массово возвращаются в улья, то будет дождь.
Вечером появилась радуга – жди хорошей погоды на следующий день.
Дожь в первой половине дня сулит затяжное ненастье, а во второй – к хорошей погоде в будущем.