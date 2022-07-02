Приметы на 3 июля: что нельзя делать в день Мефодия

Приметы на 3 июля: что нельзя делать в день Мефодия
Natalya Loginova/www.globallookpress.com
В это время поспевали хлеба, на которые слетались перепела

Православная церковь вспоминает 3 июля священномученика Мефодия, который, согласно преданию, жил в Малой Азии в эпоху раннего христианства. Отличался иноческим смирением, паству обучал тихо и кротко, однако был очень тверд в остаивании православия и боролся с ересью.  В 312 году язычники схватили и казнили Мефодия.

Традии и обычаи

В этот день на Руси поспевали хлеба, на которые слетались перепела. Именно поэтому у охотником начинался период охоты. Каждый старался поймать (или подстрелить) хотя бы одну птицу, которая в этот день символизировала удачу и финасовое благополучие.

Охотники выслеживали добычу по приметам: если паутина носится над озимым хлебом и летают мухи, значит, птица где-то рядом. Слушали и по перепелиному свисту.

Что нельзя делать в день Мефодия

Ни в коем случае нельзя ссориться с домочадцами – это не к добру и чревато длительным конфликтом. Нельзя выносить из дома мусор, чтобы не навлечь на себя бедность. Нельзя поддаваться эмоциям и завидовать.

Приметы на 3 июля

  • Дождь пошел на Мефодия – будет идти еще сорок дней
  • Паук паутину плетет – к ясной погоде
  • Увидеть белого перепела – к счастью.

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