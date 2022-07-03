Приметы на 4 июля: что нельзя делать в Ульянов день
Праздник был важен для влюбленных пар
4 июля православные чтут память мученика Иулиана Тарсянина, а в народе день назвали Ульяновым. Считается, что в это время нужно проводить сбор липового цвета. По ней судили о будущем.
Что можно делать 4 июля
- Обязательно собирали липовые цветки, поскольку считалось, что в этот день они наделяются особой лечебной силой. Отвар их них будет очень полезен.
- Нужно было ухаживать за огородом, чтобы получить хороший урожай.
Что нельзя делать 4 июля
- Запрещалось делать заговоры и обряды, чтобы получить любовь другого человека.
- Ругаться было недопустимо. Считались, что любая ссора в этот день приведет к тому, что люди так и не помирятся.
- Влюбленным нельзя было разлучаться в этот день. Все поездки, командировки были под запретом.
- Нельзя было опаздывать куда-то, иначе весь день незаладится.
- Если в этот день было свидание, то никому нельзя рассказывать о том, как оно прошло. Иначе встреча будет последней.
Приметы на 4 июля
- Если растущая возле дома липа засохла, то в семье произойдут плохие события.
- Затяжной гром сулит долгий ненастный период.
- После дождя сразу вышло солнце, то вечером снова пойдет дождь.