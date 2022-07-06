Православные в этот день отмечают Рождество Иоанна Предтечи, а в народе праздник назвали день Ивана Купалы. Он посвящен летнему солнцестоянию.

Что можно делать 7 июля

Было положено день начинать в чистоте, поэтому в доме обязательно убирались.

В ночь на Ивана Купалу нужно было подойти к вовде и спустить на нее венок, сплетенный из свежих трав.

Ночью, 7 июля, было принято собирать целебные травы, а также устраивать народные гуляния: прыгать через костер и водить хороводы.

По наступлению утра обязательно купались в реке.

Что нельзя делать 7 июля

В ночь на 7 июля купаться во всех водоемах было недопустимо, поскольку они охранались нечистью.

Беременным женщинам и старикам запрещали даже близко подходить к воде.

Запрещалось в этот день поднимать с земли монетки, украшения и кошельки.

Было нельзя в этот день пить чай из целебных трав.

Грусть в этот день тоже была под запретом.

Приметы на 7 июля