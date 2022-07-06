Православные в этот день отмечают Рождество Иоанна Предтечи, а в народе праздник назвали день Ивана Купалы. Он посвящен летнему солнцестоянию.
Что можно делать 7 июля
- Было положено день начинать в чистоте, поэтому в доме обязательно убирались.
- В ночь на Ивана Купалу нужно было подойти к вовде и спустить на нее венок, сплетенный из свежих трав.
- Ночью, 7 июля, было принято собирать целебные травы, а также устраивать народные гуляния: прыгать через костер и водить хороводы.
- По наступлению утра обязательно купались в реке.
Что нельзя делать 7 июля
- В ночь на 7 июля купаться во всех водоемах было недопустимо, поскольку они охранались нечистью.
- Беременным женщинам и старикам запрещали даже близко подходить к воде.
- Запрещалось в этот день поднимать с земли монетки, украшения и кошельки.
- Было нельзя в этот день пить чай из целебных трав.
- Грусть в этот день тоже была под запретом.
Приметы на 7 июля
- Если ночь оказалась звездной, то грибы в этом году уродятся.
- Выпало много росы – будет много огурцов.
- Дождь в этот день сулит солнечный день на пятые сутки.
- Полевые цветы источают яркий аромат – жди дождя.