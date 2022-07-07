Приметы на 8 июля: что нельзя делать в день Петра и Февронии
День было принято проводить с супругом в делах
В православном календаре 8 июля связано с днем Петра и Февронии или, как прозвали праздник в России, День семьи, любви и верности. Иногда его называют и Феврония Русальница.
Что можно делать 8 июля
- Желающие завести детей должны были прийти в этот день храм и просить Всевышнего о помощи.
- Муж и жена должными были провести день за совместным трудом по дому, чтобы обрести порядок и согласие.
- Было принято делать предложения руки и сердца – тогда брак будет долгим и крепким.
Что нельзя делать 8 июля
- Запрещалась любая ругань и выяснения отношений между супругами.
- Чтобы не столкнуться с финансовыми потерями не допускалось никаких действий с тестом.
- Переезжать в этот день было нельзя – иначе жди проблем.
- Венчаться тоже не стоило, чтобы избежать несчастливого союза.
- Огородные работы были под запретом, как и рукоделие.
- Мужу и жене нельзя было есть с одной ложки или вытираться одним полотенцем, чтобы не поругаться без причины.
Приметы на 8 июля
- Если в этот день жарко, то и следующий месяц будет такая же погода.
- В этот день идет дождь – пчелы принесут много меда.
- Дует ветер с севера – жди тепла, с востока – дождей.
- Жара в этот день сулит большой урожай грибов.