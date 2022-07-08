Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида Земляничника
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Люди обязательно ходили в лес за ягодным урожаем
В субботу, 9 июля, православные отмечают день Тихвинской иконы Божией Матери, а также чудотворцу Давиду Солунскому. В народе его называли Давидом Земляничником или Тихвинской ягодницей, поскольку было принято отправляться в лес за ягодным урожаем.
Что можно делать 9 июля
Считалось, что день нужно начинать с утренней молитвы. Принято просить благословения у Богородицы. Заканчивается день за праздничным столом с заженными свечами, поскольку они привлекают благополучие в дом.
Нужно было совершать хорошие и благородные поступки, поскольку верили, что боги вознаградят за это.
Беременные при выходе из дома в карман должны были положить листок земляники.
Нужно было собрать и съесть как можно больше ягод, чтобы обрести здоровье.
Что нельзя делать 9 июля
Если накануне поссорился с кем-то, то идти в лес за ягодами нельзя. Верили, что вся собранная человеком земляника будет кислой.
Первую собранную ягоду в корзину не клали – по обязательной традиции ее нужно съесть.
Девушкам запрещалось умываться всем, кроме росы.
Просить занять денег в этот день было недопустимо, поскольку считалось, что отдать долг у человека из-за разных обстоятельств не выйдет.
Запрещалось в этот день играть свадьбу, а также надевать обручальные кольца.
Кричать на домашних питомцев нельзя, поскольку это приведет к проблемам в доме и семье.
Приметы на 9 июля
Если цветы стали закрываться днем, то жди дождя.
Выпало много росы – огурцы уродятся.
Если в лесу много ягод, то зима в этом году будет холодной.
Хорошая погода в этот праздник сулит солнечные деньки в течение недели.