Люди обязательно ходили в лес за ягодным урожаем

В субботу, 9 июля, православные отмечают день Тихвинской иконы Божией Матери, а также чудотворцу Давиду Солунскому. В народе его называли Давидом Земляничником или Тихвинской ягодницей, поскольку было принято отправляться в лес за ягодным урожаем.

Что можно делать 9 июля

Считалось, что день нужно начинать с утренней молитвы. Принято просить благословения у Богородицы. Заканчивается день за праздничным столом с заженными свечами, поскольку они привлекают благополучие в дом.

Нужно было совершать хорошие и благородные поступки, поскольку верили, что боги вознаградят за это.

Беременные при выходе из дома в карман должны были положить листок земляники.

Нужно было собрать и съесть как можно больше ягод, чтобы обрести здоровье.

Что нельзя делать 9 июля

Если накануне поссорился с кем-то, то идти в лес за ягодами нельзя. Верили, что вся собранная человеком земляника будет кислой.

Первую собранную ягоду в корзину не клали – по обязательной традиции ее нужно съесть.

Девушкам запрещалось умываться всем, кроме росы.

Просить занять денег в этот день было недопустимо, поскольку считалось, что отдать долг у человека из-за разных обстоятельств не выйдет.

Запрещалось в этот день играть свадьбу, а также надевать обручальные кольца.

Кричать на домашних питомцев нельзя, поскольку это приведет к проблемам в доме и семье.

Приметы на 9 июля