Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида Земляничника

Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида Земляничника
Фото: Artur Rutkowski/unsplash.com
Люди обязательно ходили в лес за ягодным урожаем

В субботу, 9 июля, православные отмечают день Тихвинской иконы Божией Матери, а также чудотворцу Давиду Солунскому. В народе его называли Давидом Земляничником или Тихвинской ягодницей, поскольку было принято отправляться в лес за ягодным урожаем. 

Что можно делать 9 июля

  • Считалось, что день нужно начинать с утренней молитвы. Принято просить благословения у Богородицы. Заканчивается день за праздничным столом с заженными свечами, поскольку они привлекают благополучие в дом. 
  • Нужно было совершать хорошие и благородные поступки, поскольку верили, что боги вознаградят за это.
  • Беременные при выходе из дома в карман должны были положить листок земляники. 
  • Нужно было собрать и съесть как можно больше ягод, чтобы обрести здоровье.

Что нельзя делать 9 июля

  • Если накануне поссорился с кем-то, то идти в лес за ягодами нельзя. Верили, что вся собранная человеком земляника будет кислой.
  • Первую собранную ягоду в корзину не клали – по обязательной традиции ее нужно съесть.
  • Девушкам запрещалось умываться всем, кроме росы. 
  • Просить занять денег в этот день было недопустимо, поскольку считалось, что отдать долг у человека из-за разных обстоятельств не выйдет.
  • Запрещалось в этот день играть свадьбу, а также надевать обручальные кольца.
  • Кричать на домашних питомцев нельзя, поскольку это приведет к проблемам в доме и семье.

Приметы на 9 июля

  • Если цветы стали закрываться днем, то жди дождя.
  • Выпало много росы – огурцы уродятся.
  • Если в лесу много ягод, то зима в этом году будет холодной.
  • Хорошая погода в этот праздник сулит солнечные деньки в течение недели.
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