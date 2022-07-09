Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Сампсона Сеногноя

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Сампсона Сеногноя
Фото: Kyryl Levenets/unsplash.com
Утро лучше начать с молочной каши с маслом, чтобы обрести благополучие

В народном календаре 10 июля отмечают день Самсона Сеногноя, названного в честь целителя Сампсона Странноприимца – после работы врачом он стал священником, продолжив помогать людям. До окончания жизни он служил в доме для больных и страждущих. Считается, что в этот день начинается сенокосная страда. 

Что можно делать 10 июля

  • Было принято косить сено – стрались завершить работы как можно раньше, чтобы успеть до непогоды. 
  • Странники в этот день всегда получали приют и пищу, а нищие – подать, поскольку если человек отказывает им в просьбе, то весь следующий год его могли преследовать несчастья. 
  • Нужно было приглашать в дом гостей и накрывать праздничный стол.
  • Обязательно ходили в лес и собирали лечебные травы. 
  • На завтрак традиционно готовили кашу на молоке с маслом, чтобы в семье были счастье и достаток.

Что нельзя делать 10 июля

  • Запрещалось работать на лошади, если ее не облили святой водой. 
  • Жадничать, отказывать в помощи нуждающимся было недопустимо.
  • Лежать на сене было нельзя, поскольку верили, что из-за этого весь урожай может сгнить.
  • Дети не должны были спать отдельно от родителей, поскольку в этот день их может украсть нечистая сила.
  • Одинокие девушки не должны были кусать свои губы, иначе они еще год замуж не выйдут.

Приметы на 10 июля

  • Идет дождь – значит, непогода сохранится до осени.
  • Если тепло и солнечно – вся неделя будет погожей. 
  • Пчелы злятся – будеет засуха. 
новости партнеров

Захарова сделала неоднозначный намек с фото Лаврова на G20

Дипломат рассмешила публику подписью

Россия готовится к нефтяному эмбарго

Рынку энергоносителей расслабляться нельзя, заявили власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей