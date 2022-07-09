Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Сампсона Сеногноя
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Утро лучше начать с молочной каши с маслом, чтобы обрести благополучие
В народном календаре 10 июля отмечают день Самсона Сеногноя, названного в честь целителя Сампсона Странноприимца – после работы врачом он стал священником, продолжив помогать людям. До окончания жизни он служил в доме для больных и страждущих. Считается, что в этот день начинается сенокосная страда.
Что можно делать 10 июля
Было принято косить сено – стрались завершить работы как можно раньше, чтобы успеть до непогоды.
Странники в этот день всегда получали приют и пищу, а нищие – подать, поскольку если человек отказывает им в просьбе, то весь следующий год его могли преследовать несчастья.
Нужно было приглашать в дом гостей и накрывать праздничный стол.
Обязательно ходили в лес и собирали лечебные травы.
На завтрак традиционно готовили кашу на молоке с маслом, чтобы в семье были счастье и достаток.
Что нельзя делать 10 июля
Запрещалось работать на лошади, если ее не облили святой водой.
Жадничать, отказывать в помощи нуждающимся было недопустимо.
Лежать на сене было нельзя, поскольку верили, что из-за этого весь урожай может сгнить.
Дети не должны были спать отдельно от родителей, поскольку в этот день их может украсть нечистая сила.
Одинокие девушки не должны были кусать свои губы, иначе они еще год замуж не выйдут.
Приметы на 10 июля
Идет дождь – значит, непогода сохранится до осени.