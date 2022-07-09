Утро лучше начать с молочной каши с маслом, чтобы обрести благополучие

В народном календаре 10 июля отмечают день Самсона Сеногноя, названного в честь целителя Сампсона Странноприимца – после работы врачом он стал священником, продолжив помогать людям. До окончания жизни он служил в доме для больных и страждущих. Считается, что в этот день начинается сенокосная страда.

Что можно делать 10 июля

Было принято косить сено – стрались завершить работы как можно раньше, чтобы успеть до непогоды.

Странники в этот день всегда получали приют и пищу, а нищие – подать, поскольку если человек отказывает им в просьбе, то весь следующий год его могли преследовать несчастья.

Нужно было приглашать в дом гостей и накрывать праздничный стол.

Обязательно ходили в лес и собирали лечебные травы.

На завтрак традиционно готовили кашу на молоке с маслом, чтобы в семье были счастье и достаток.

Что нельзя делать 10 июля

Запрещалось работать на лошади, если ее не облили святой водой.

Жадничать, отказывать в помощи нуждающимся было недопустимо.

Лежать на сене было нельзя, поскольку верили, что из-за этого весь урожай может сгнить.

Дети не должны были спать отдельно от родителей, поскольку в этот день их может украсть нечистая сила.

Одинокие девушки не должны были кусать свои губы, иначе они еще год замуж не выйдут.

Приметы на 10 июля